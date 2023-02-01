Imenik tvrtki
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Plaće

Plaće u Church of Jesus Christ of Latter-day Saints kreću se od $13,431 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $124,320 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $124K
Administrativni Asistent
$13.4K
Korisnička Podrška
$56.3K

IT Tehnolog
$45.5K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$75.6K
UX Istraživač
$98.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Church of Jesus Christ of Latter-day Saints je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $124,320. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Church of Jesus Christ of Latter-day Saints je $65,950.

Ostali resursi