Chubb
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Mexico

Chubb Softverski Inženjer Plaće u Mexico

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Mexico u Chubb ukupno iznosi MX$622K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Chubb. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Chubb
Data Engineer
Monterrey, NL, Mexico
Ukupno godišnje
MX$622K
Razina
L1
Osnovna plaća
MX$622K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Chubb?

MX$3.1M

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Chubb in Mexico ima godišnju ukupnu naknadu od MXMX$21,017,116. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Chubb za ulogu Softverski Inženjer in Mexico je MXMX$12,034,249.

