Aktuar naknada in Philadelphia Area u Chubb ukupno iznosi $79.3K year za Actuarial Trainee. Medijan year paketa naknade in Philadelphia Area ukupno iznosi $142K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Chubb. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
