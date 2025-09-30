Imenik tvrtki
Chubb
Chubb Aktuar Plaće u Philadelphia Area

Aktuar naknada in Philadelphia Area u Chubb ukupno iznosi $79.3K year za Actuarial Trainee. Medijan year paketa naknade in Philadelphia Area ukupno iznosi $142K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Chubb. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Aktuar u Chubb in Philadelphia Area ima godišnju ukupnu naknadu od $215,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Chubb za ulogu Aktuar in Philadelphia Area je $147,575.

Ostali resursi