China Telecom
China Telecom Marketing Plaće

Prosječna Marketing ukupna naknada in China u China Telecom kreće se od CN¥90.3K do CN¥131K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u China Telecom. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Marketing u China Telecom in China ima godišnju ukupnu naknadu od CN¥131,114. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u China Telecom za ulogu Marketing in China je CN¥90,347.

Ostali resursi

