China Telecom Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u China Telecom kreće se od HK$572K do HK$830K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u China Telecom. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$83K - $96.4K
Hong Kong (SAR)
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$73.2K$83K$96.4K$106K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u China Telecom?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u China Telecom ima godišnju ukupnu naknadu od HK$829,819. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u China Telecom za ulogu Informatičar (IT) je HK$571,808.

