Imenik tvrtki
China Telecom
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plaće

China Telecom Poslovni Analitičar Plaće

Prosječna Poslovni Analitičar ukupna naknada in Hong Kong (SAR) u China Telecom kreće se od HK$548K do HK$795K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u China Telecom. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Poslovni Analitičar prijavas u China Telecom za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u China Telecom?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Poslovni Analitičar ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u China Telecom in Hong Kong (SAR) ima godišnju ukupnu naknadu od HK$794,803. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u China Telecom za ulogu Poslovni Analitičar in Hong Kong (SAR) je HK$547,679.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za China Telecom

Povezane tvrtke

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Uber
  • PayPal
  • Flipkart
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/china-telecom/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.