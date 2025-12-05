Imenik tvrtki
Chime Solutions
Chime Solutions Administrativni Asistent Plaće

Prosječna Administrativni Asistent ukupna naknada in United States u Chime Solutions kreće se od $166K do $236K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Chime Solutions. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$188K - $214K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$166K$188K$214K$236K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Chime Solutions?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Administrativni Asistent u Chime Solutions in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $236,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Chime Solutions za ulogu Administrativni Asistent in United States je $166,000.

Ostali resursi

