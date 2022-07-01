Imenik tvrtki
Cherre
Cherre Plaće

Plaće u Cherre kreću se od $85,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $201,488 za Regrutač na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cherre. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $85K

Inženjer Podataka

Menadžer Proizvoda
Median $140K
Znanstvenik Podataka
$118K

Regrutač
$201K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Cherre je Regrutač at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $201,488. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cherre je $128,800.

