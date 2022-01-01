Checkmarx Plaće

Plaće u Checkmarx kreću se od $117,476 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $238,800 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Checkmarx . Zadnje ažuriranje: 9/6/2025