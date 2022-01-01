Imenik tvrtki
Checkmarx Plaće

Plaće u Checkmarx kreću se od $117,476 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $238,800 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Checkmarx. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $118K
Marketing
$214K
Menadžer Proizvoda
$117K

Prodaja
$239K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$135K
Arhitekt Rješenja
$213K
ČPP

Checkmarx最高薪職位是Prodaja at the Common Range Average level，年度總薪酬為$238,800。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Checkmarx年度總薪酬中位數為$173,938。

