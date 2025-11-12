Inženjer pouzdanosti stranice naknada in United States u Charles Schwab kreće se od $92.4K year za 54 do $152K year za 57. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $160K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Charles Schwab. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
54
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
$ --
$ --
$ --
$ --
57
$152K
$140K
$0
$11.5K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Charles Schwab, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)