Charles Schwab
Inženjer pouzdanosti stranice naknada in United States u Charles Schwab kreće se od $92.4K year za 54 do $152K year za 57. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $160K.

Prosjek Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
54
Software Developer I(Početni nivo)
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
Software Developer II
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
Software Developer III
$ --
$ --
$ --
$ --
57
Software Developer IV
$152K
$140K
$0
$11.5K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Charles Schwab, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Inženjer pouzdanosti stranice u Charles Schwab in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $199,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Charles Schwab za ulogu Inženjer pouzdanosti stranice in United States je $147,800.

