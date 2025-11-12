Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA) naknada in United States u Charles Schwab kreće se od $94.5K year za 54 do $140K year za 58. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $132K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Charles Schwab. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Charles Schwab, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)