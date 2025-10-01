Imenik tvrtki
Character.ai Softverski Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in San Francisco Bay Area u Character.ai ukupno iznosi $480K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Character.ai.

Medijan paketa
company icon
Character.ai
Software Engineer
Palo Alto, CA
Ukupno godišnje
$480K
Razina
-
Osnovna plaća
$300K
Stock (/yr)
$180K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Character.ai?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Character.ai, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Character.ai in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $792,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Character.ai za ulogu Softverski Inženjer in San Francisco Bay Area je $480,000.

