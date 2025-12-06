Imenik tvrtki
Chapter Poslovni Razvoj Plaće

Prosječna Poslovni Razvoj ukupna naknada in United States u Chapter kreće se od $162K do $220K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Chapter. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$173K - $209K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$162K$173K$209K$220K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Chapter?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Razvoj u Chapter in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $220,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Chapter za ulogu Poslovni Razvoj in United States je $161,500.

Ostali resursi

