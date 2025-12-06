Imenik tvrtki
Chapter & Verse Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in United States u Chapter & Verse kreće se od $77K do $109K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Chapter & Verse. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$87.4K - $104K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$77K$87.4K$104K$109K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Chapter & Verse in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $109,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Chapter & Verse za ulogu Softverski Inženjer in United States je $76,950.

