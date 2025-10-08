Imenik tvrtki
Channel Factory
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Backend Softverski Inženjer

Channel Factory Backend Softverski Inženjer Plaće

Medijan Backend Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Channel Factory ukupno iznosi $127K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Channel Factory. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Medijan paketa
company icon
Channel Factory
Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$127K
Razina
-
Osnovna plaća
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16.5K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Channel Factory?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend Softverski Inženjer u Channel Factory in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $152,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Channel Factory za ulogu Backend Softverski Inženjer in United States je $127,500.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Channel Factory

Povezane tvrtke

  • Apple
  • Databricks
  • Facebook
  • Google
  • Pinterest
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi