Chainlink Labs Softverski Inženjer Plaće u Greater London Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater London Area u Chainlink Labs ukupno iznosi £134K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Chainlink Labs. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£134K
Razina
L3
Osnovna plaća
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonus
£0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Chainlink Labs?

£121K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
Options

U Chainlink Labs, Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (5.00% tromjesečno)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (5.00% tromjesečno)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (5.00% tromjesečno)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (5.00% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Chainlink Labs in Greater London Area ima godišnju ukupnu naknadu od £215,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Chainlink Labs za ulogu Softverski Inženjer in Greater London Area je £123,098.

