Prosječna Marketing ukupna naknada in United States u Chainalysis kreće se od $153K do $213K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Chainalysis. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025
Prosječna Ukupna Naknada
Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Chainalysis, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainalysis/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.