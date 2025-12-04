Imenik tvrtki
Chainalysis
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

Chainalysis Znanstvenik Podataka Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Chainalysis. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$158K - $180K
Denmark
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$140K$158K$180K$199K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 1 više Znanstvenik Podataka prijava u Chainalysis za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Chainalysis, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Chainalysis in Denmark ima godišnju ukupnu naknadu od DKK 1,284,220. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Chainalysis za ulogu Znanstvenik Podataka in Denmark je DKK 903,307.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Chainalysis

Povezane tvrtke

  • Docker
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainalysis/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.