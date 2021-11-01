Direktorij Tvrtki
Chainalysis
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Chainalysis Plaće

Raspon plaća Chainalysis je od $143,068 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Dizajner proizvoda na donjem kraju do $310,896 za Prodaja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Chainalysis. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $160K
Voditelj proizvoda
Median $211K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $290K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Administrativni asistent
$286K
Znanstvenik podataka
$162K
Ljudski resursi
$279K
Marketing
$178K
Dizajner proizvoda
$143K
Regrutator
$162K
Prodaja
$311K
Arhitekt rješenja
$199K

Arhitekt podataka

Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki Chainalysis, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za interakciju s zaposlenicima iz različitih tvrtki, dobivanje savjeta o karijeri i više.

Posjeti sada!

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Chainalysis je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $310,896. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Chainalysis je $199,000.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Chainalysis

Povezane tvrtke

  • Docker
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi