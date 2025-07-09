Direktorij Tvrtki
CGS
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

CGS Plaće

Raspon plaća CGS je od $33,690 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $196,980 za Tehnički voditelj programa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke CGS. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Korisnička služba
$34.7K
Ljudski resursi
$33.7K
Prodaja
$55.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Softverski inženjer
$62.1K
Tehnički voditelj programa
$197K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Den høyest betalende rollen rapportert hos CGS er Tehnički voditelj programa at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $196,980. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos CGS er $55,497.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku CGS

Povezane tvrtke

  • Airbnb
  • Intuit
  • Amazon
  • Lyft
  • Coinbase
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi