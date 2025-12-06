Arhitekt Rješenja naknada in Canada u CGI ukupno iznosi CA$141K year za Solution Architect. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$142K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CGI. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect
$102K
$102K
$0
$555
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Uključeni naziviPošaljite novi naziv
