Imenik tvrtki
CGI
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Projekta

  • Sve Menadžer Projekta plaće

CGI Menadžer Projekta Plaće

Menadžer Projekta naknada in Canada u CGI kreće se od CA$93.6K year za Project Manager do CA$113K year za Senior Project Manager. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$98.7K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CGI. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Dodaj komp.Poredi nivoe
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u CGI?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Projekta ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u CGI in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$128,107. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CGI za ulogu Menadžer Projekta in Canada je CA$96,226.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za CGI

Povezane tvrtke

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.