CGI Financijski Analitičar Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CGI. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$45.4K - $51.8K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$39.6K$45.4K$51.8K$57.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Financijski Analitičar u CGI in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$79,240. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CGI za ulogu Financijski Analitičar in Canada je CA$54,394.

