Imenik tvrtki
CGI
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Znanosti Podataka

  • Sve Menadžer Znanosti Podataka plaće

CGI Menadžer Znanosti Podataka Plaće

Prosječna Menadžer Znanosti Podataka ukupna naknada in India u CGI kreće se od ₹2.26M do ₹3.2M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CGI. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$29.1K - $34.5K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$25.7K$29.1K$34.5K$36.4K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Menadžer Znanosti Podataka prijavas u CGI za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u CGI?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Znanosti Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Znanosti Podataka u CGI in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹3,202,108. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CGI za ulogu Menadžer Znanosti Podataka in India je ₹2,255,398.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za CGI

Povezane tvrtke

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.