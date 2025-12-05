Imenik tvrtki
CGI Šef Kabineta Plaće

Prosječna Šef Kabineta ukupna naknada in Germany u CGI kreće se od €70.5K do €98.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CGI. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Šef Kabineta u CGI in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €98,131. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CGI za ulogu Šef Kabineta in Germany je €70,453.

