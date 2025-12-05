Imenik tvrtki
CGI
CGI Poslovni Analitičar Plaće

Poslovni Analitičar naknada in United States u CGI kreće se od $64.7K year za Associate Business Analyst do $128K year za Lead Business Analyst. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $90.5K.

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Koji su karijerni nivoi u CGI?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u CGI in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $128,195. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CGI za ulogu Poslovni Analitičar in United States je $90,000.

