CGG
  • Geološki Inženjer

  • Sve Geološki Inženjer plaće

CGG Geološki Inženjer Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CGG. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$46.9K - $55.6K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$43.3K$46.9K$55.6K$59.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Geološki Inženjer u CGG in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od £44,056. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CGG za ulogu Geološki Inženjer in Canada je £32,180.

