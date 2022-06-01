Direktorij Tvrtki
CGG Plaće

Raspon plaća CGG je od $65,631 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $99,735 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke CGG. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $68.3K
Analitičar podataka
$86.6K
Znanstvenik podataka
$65.6K

Geološki inženjer
$69.7K
Voditelj softverskog inženjerstva
$99.7K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki CGG je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $99,735. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki CGG je $69,650.

