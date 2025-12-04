Imenik tvrtki
CGB Enterprises
CGB Enterprises Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in United States u CGB Enterprises kreće se od $69.7K do $97.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CGB Enterprises. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$75.6K - $91.6K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$69.7K$75.6K$91.6K$97.4K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u CGB Enterprises?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u CGB Enterprises in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $97,440. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CGB Enterprises za ulogu Softverski Inženjer in United States je $69,720.

