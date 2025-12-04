Imenik tvrtki
CEVA
CEVA Računovođa Plaće

Prosječna Računovođa ukupna naknada in Israel u CEVA kreće se od ₪191K do ₪273K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CEVA. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$65.1K - $76.1K
Israel
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u CEVA?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Računovođa u CEVA in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪272,546. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CEVA za ulogu Računovođa in Israel je ₪191,015.

