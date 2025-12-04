Imenik tvrtki
CES Menadžer Poslovnih Operacija Plaće

Prosječna Menadžer Poslovnih Operacija ukupna naknada u CES kreće se od ₹1.6M do ₹2.23M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CES. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$19.5K - $23K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$18.2K$19.5K$23K$25.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u CES?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Poslovnih Operacija u CES ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,226,009. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CES za ulogu Menadžer Poslovnih Operacija je ₹1,598,160.

