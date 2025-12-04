Imenik tvrtki
Cervello
Cervello Softverski Inženjer Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cervello. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$82.8K - $98.1K
Israel
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$72.9K$82.8K$98.1K$104K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Cervello?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Cervello in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪348,071. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cervello za ulogu Softverski Inženjer in Israel je ₪245,163.

Ostali resursi

