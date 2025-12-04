Imenik tvrtki
Cervello
Cervello Menadžer Programa Plaće

Prosječna Menadžer Programa ukupna naknada in United States u Cervello kreće se od $201K do $286K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cervello. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$227K - $259K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$201K$227K$259K$286K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Cervello?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Programa u Cervello in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $285,560. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cervello za ulogu Menadžer Programa in United States je $200,860.

