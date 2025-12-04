Imenik tvrtki
Certn
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Informatičar (IT)

  • Sve Informatičar (IT) plaće

Certn Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u Certn kreće se od CA$141K do CA$200K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Certn. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$116K - $132K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$102K$116K$132K$145K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Informatičar (IT) prijavas u Certn za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Certn, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Informatičar (IT) ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Certn ima godišnju ukupnu naknadu od CA$200,306. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Certn za ulogu Informatičar (IT) je CA$140,893.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Certn

Povezane tvrtke

  • Roblox
  • DoorDash
  • Tesla
  • Snap
  • Amazon
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certn/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.