Certn Plaće

Raspon plaća Certn je od $60,581 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $123,533 za Informatolog (IT) na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Certn. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $91.5K
Ljudski resursi
$60.6K
Informatolog (IT)
$124K

Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki Certn, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Certn is Informatolog (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $123,533. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certn is $91,493.

