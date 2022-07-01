CertiK Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća CertiK je od $102,000 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $653,250 za Voditelj projekta na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke CertiK. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $160K

Full-stack softverski inženjer

Znanstvenik podataka
Median $102K
Voditelj znanosti o podacima
$209K

Dizajner proizvoda
$146K
Voditelj proizvoda
$219K
Voditelj projekta
$653K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$175K
Voditelj softverskog inženjerstva
$624K
