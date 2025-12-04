Imenik tvrtki
Certa
Certa Menadžer Projekta Plaće

Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in United States u Certa kreće se od $120K do $170K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Certa. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$135K - $154K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$120K$135K$154K$170K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Certa?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Certa in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $169,920. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Certa za ulogu Menadžer Projekta in United States je $119,520.

