CERN
CERN Strojarski Inženjer Plaće

Prosječna Strojarski Inženjer ukupna naknada in Switzerland u CERN kreće se od CHF 54.3K do CHF 77.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CERN. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarski Inženjer u CERN in Switzerland ima godišnju ukupnu naknadu od CHF 77,081. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CERN za ulogu Strojarski Inženjer in Switzerland je CHF 54,292.

