CERN
Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u CERN kreće se od CHF 62.2K do CHF 87K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CERN. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

$83.4K - $101K
Switzerland
$76.9K$83.4K$101K$107K
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u CERN ima godišnju ukupnu naknadu od CHF 86,967. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CERN za ulogu Informatičar (IT) je CHF 62,226.

