Prosječna Hardverski Inženjer ukupna naknada in Switzerland u CERN kreće se od CHF 74.9K do CHF 106K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CERN. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$105K - $125K
Switzerland
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$92.6K$105K$125K$131K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u CERN?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Hardverski Inženjer u CERN in Switzerland ima godišnju ukupnu naknadu od CHF 106,342. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CERN za ulogu Hardverski Inženjer in Switzerland je CHF 74,902.

