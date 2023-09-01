Direktorij Tvrtki
CERN
CERN Plaće

Raspon plaća CERN je od $47,822 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Administrativni asistent na donjem kraju do $114,875 za Hardverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke CERN. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $89.1K

Full-stack softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Znanstveni istraživač

Znanstvenik podataka
Median $76.6K
Administrativni asistent
$47.8K

Hardverski inženjer
$115K
Informatolog (IT)
$92.2K
Strojarski inženjer
$83.3K
Ostali resursi