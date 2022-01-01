Direktorij Tvrtki
Ceridian
Ceridian Plaće

Raspon plaća Ceridian je od $52,260 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Korisnička služba na donjem kraju do $279,390 za Ljudski resursi na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Ceridian. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Full-stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Dizajner proizvoda
Median $92K
Korisnička služba
$52.3K

Ljudski resursi
$279K
Marketing
$137K
Voditelj dizajna proizvoda
$106K
Voditelj proizvoda
$67.4K
Voditelj projekta
$82.6K
Regrutator
$68.6K
Voditelj softverskog inženjerstva
$111K
Arhitekt rješenja
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Tehnički voditelj programa
$101K
Raspored stjecanja prava

33.3%

GODINA 1

33.3%

GODINA 2

33.3%

GODINA 3

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Ceridian, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 33.3% stječe prava u 1st-GODINA (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe prava u 2nd-GODINA (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe prava u 3rd-GODINA (33.30% godišnje)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Ceridian je Ljudski resursi at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $279,390. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Ceridian je $92,000.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Ceridian

