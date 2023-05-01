Ceribell Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća Ceribell je od $111,720 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $401,849 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Ceribell. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Voditelj znanosti o podacima
$248K
Ljudski resursi
$112K
Voditelj proizvoda
$226K

Regrutator
$139K
Softverski inženjer
$402K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Ceribell je Softverski inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $401,849. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Ceribell je $225,623.

