Cerence
  • Plaće
  • Menadžer Tehničkih Programa

  • Sve Menadžer Tehničkih Programa plaće

Cerence Menadžer Tehničkih Programa Plaće

Medijan Menadžer Tehničkih Programa paketa naknade in Canada u Cerence ukupno iznosi CA$121K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cerence. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Medijan paketa
company icon
Cerence
Senior Project Manager
Montreal, QC, Canada
Ukupno godišnje
$87.7K
Razina
-
Osnovna plaća
$87.7K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
13 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cerence?
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Tehničkih Programa u Cerence in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$144,701. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cerence za ulogu Menadžer Tehničkih Programa in Canada je CA$115,726.

Ostali resursi

