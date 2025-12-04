Imenik tvrtki
Cerence
Cerence Menadžer Programa Plaće

Prosječna Menadžer Programa ukupna naknada in Taiwan u Cerence kreće se od NT$1.67M do NT$2.28M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cerence. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Cerence?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Programa u Cerence in Taiwan ima godišnju ukupnu naknadu od NT$2,278,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cerence za ulogu Menadžer Programa in Taiwan je NT$1,669,407.

