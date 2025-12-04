Imenik tvrtki
Cerence
Cerence Znanstvenik Podataka Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cerence. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$101K - $118K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$93.6K$101K$118K$131K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Cerence?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Cerence in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$181,038. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cerence za ulogu Znanstvenik Podataka in Canada je CA$129,313.

