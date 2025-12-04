Imenik tvrtki
Cerebras Systems
Cerebras Systems Regrutер Plaće

Prosječna Regrutер ukupna naknada in Canada u Cerebras Systems kreće se od CA$84.6K do CA$118K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cerebras Systems. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$65.6K - $77.2K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$61.2K$65.6K$77.2K$85.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Cerebras Systems, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u Cerebras Systems in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$117,810. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cerebras Systems za ulogu Regrutер in Canada je CA$84,582.

