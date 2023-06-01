Direktorij Tvrtki
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Plaće

Raspon plaća Cerberus Capital Management je od $78,400 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Regrutator na donjem kraju do $342,465 za Venture kapitalist na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Cerberus Capital Management. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Računovođa
$151K
Znanstvenik podataka
$164K
Ljudski resursi
$111K

Konzultant za upravljanje
$250K
Regrutator
$78.4K
Softverski inženjer
$265K
Venture kapitalist
$342K
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Cerberus Capital Management is $164,175.

