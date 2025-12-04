Imenik tvrtki
Ceragon Networks
Ceragon Networks Menadžer Projekta Plaće

Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in Israel u Ceragon Networks kreće se od ₪333K do ₪463K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ceragon Networks. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$106K - $125K
Israel
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$98.9K$106K$125K$138K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Ceragon Networks in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪463,362. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ceragon Networks za ulogu Menadžer Projekta in Israel je ₪332,670.

Ostali resursi

