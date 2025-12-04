Imenik tvrtki
Ceragon Networks
Ceragon Networks Hardverski Inženjer Plaće

Prosječna Hardverski Inženjer ukupna naknada in Israel u Ceragon Networks kreće se od ₪299K do ₪436K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ceragon Networks. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$102K - $117K
Israel
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$89K$102K$117K$130K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Hardverski Inženjer u Ceragon Networks in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪436,208. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ceragon Networks za ulogu Hardverski Inženjer in Israel je ₪299,431.

Ostali resursi

